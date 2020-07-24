«ДНР» не хочет, чтобы «нормандская четверка» подписала договоренности о перемирии

В группировке «ДНР» считают, что новые договоренности о полном прекращении огня на Донбассе не нуждаются в письменном одобрении участников переговоров в «нормандском формате».



Накануне президент Владимир Зеленский во время поездки на Донбасс заявил, что согласованная в среду Трехстаронней контактной группой договоренность о соблюдении режима прекращения огня должна быть подписана всеми участниками «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция и Германия). По его словам, это повысит статус ответсвенности за соблюдение «режима тишины».



«Важно понимать, что под такими договоренностями вообще не нужны дополнительные подписи, ведь самым существенным и ключевым является как раз факт письменной фиксации согласия на выполнение данных мер сторонами конфликта», — заявила глава «МИД» группировки «ДНР» Наталья Никонорова.



При этом сторонами конфликта она, как и Кремль, называет Украину и «республики». Как известно, украинские власти настаивают, что сторонами конфликта на Донбассе являются Украина и Россия.



Никонорова считает, что своим заявлением украинский президент «аннулировал подпись своего представителя в контактной группе». «Тем самым Владимир Зеленский буквально одной фразой отменил весь достигнутый с таким трудом в ходе Минских заседаний прогресс в урегулировании конфликта», — продолжает она.



«Министр ДНР» добавила, что «мы со своей стороны к реализации всех взятых на себя обязательств готовы».

22 июля Трехсторонняя контактная группа приняла дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Эти меры включают конкретные пункты, которые запрещают сторонам конфликта вести боевые действия.



Полный и всеобъемлющий «режим тишины» должен начаться 27 июля.