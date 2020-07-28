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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима тишины на Донбассе

28 июля 2020, 23:17

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима тишины на Донбассе

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима тишины в Донбассе начиная с 00:01 27 июля. Об этом сообщается в отчете миссии.

Все эти нарушения прекращения огня были зафиксированы между 09:45 и 11:35 27 июля в Донецкой области, в том числе 21 взрыв и 90 выстрелов из стрелкового оружия.

На Донбассе с полуночи 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. При этом, ВСУ и боевики заявили о готовности открыть огонь в случае нарушения «режима тишины» другой стороной.

В штабе ООС сообщили, что в первый день перемирия боевики на Донбассе трижды стреляли по позициям украинских военных.

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