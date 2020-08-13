Двое военных подорвались на Донетчине: один из них погиб

Двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве в Донецкой области, в результате чего один из них погиб. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка «Восток».



Военные из состава Объединенных сил отклонились от маршрута, что привело к подрыву.



Раненого бойца доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.



На месте происшествия работают сотрудники военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются.



Ранее сообщалось о гибели на Донбассе украинского разведчика из-за неосторожного обращения с оружием.