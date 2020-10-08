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«Это не очень помогает». У Зеленского рассказали, почему не обвиняют россиян «во всех несчастьях»

08 октября 2020, 20:40

«Это не очень помогает». У Зеленского рассказали, почему не обвиняют россиян «во всех несчастьях»

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что обвинение россиян «во всех несчастьях» Украины мешает достижению мира на Донбассе. Об этом он заявил во время выступления в Chatham House в Лондоне в четверг.

«Наша стратегия заключается не в том, чтобы выходить в телеэфир и обвинять россиян во всех наших несчастьях. Поскольку, честно говоря, это не очень помогает спасать жизни украинцев на передовой», — сказал Ермак.

По его мнению, Украина должна использовать любые площадки для диалога и снижать градус напряжения.

«Действительно, сегодня в Украине идет война и нам очень важно быть осторожными, и уравновешенными, чтобы в реальной жизни продвигать интересы Украины, использовать всевозможные площадки для переговоров, снижать напряжение. Все это делается для того, чтобы спасать жизни наших людей», — пояснил он.

Президент Владимир Зеленский считает, что без общения с президентом России Владимиром Путиным никогда не удастся остановить войну на Донбассе и вернуть все украинские территории.

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