РФ уже 17 дней не проводит массированных атак «Шахедами»

Российская армия уже 17 дней не осуществляет массированных атак ударными БПЛА типа «Шахед» по территории Украины. Об этом свидетельствуют данные аналитического канала «Око Гора ✙», который опубликовал соответствующую инфографику.
Согласно графику, в последние более чем две недели фиксируются лишь единичные или малочисленные запуски беспилотников, тогда как масштабные налёты отсутствуют. Подобная по продолжительности пауза в применении дронов-камикадзе ранее наблюдалась в августе 2025 года.
Кроме того, аналитики отмечают, что на протяжении этих же 17 дней РФ не применяла крылатые ракеты Х-101, которые запускаются со стратегической авиации по украинской территории.
На этом фоне внимание привлекла информация о перемещениях российских бомбардировщиков. Ранее «Новости Донбасса» сообщили, что в течение дня Россия запланировала перелёт шести Ту-95МС с аэродрома «Украинка» на аэродром «Оленья», а также ещё трёх самолётов Ту-95МС — на авиабазу «Белая».
Ворог готує масований удар: зафіксована передислокація стратегічних бомбардувальників.— Генсек НАТО (@GensekNato15656) January 13, 2026
Протягом дня сплановано передислокацію:
6 Ту-95МС з аеродрому "Українка"на аеродром "Оленья"/"Енгельс";
3 Ту-95МС з аеродрому"Українка"на аеродром "Бєлая"
Розпочинається підготовка до pic.twitter.com/1ksVT4D8dt
Подобные перебазирования стратегической авиации традиционно рассматриваются экспертами как один из признаков подготовки к возможному масштабному ракетному удару.
Напомним, в ночь на 13 января оккупационные войска РФ атаковали Украину, применив 18 ракет различных типов и 293 беспилотника.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
