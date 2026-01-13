Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
РФ уже 17 дней не проводит массированных атак «Шахедами»
13 января 2026, 15:25

РФ уже 17 дней не проводит массированных атак «Шахедами»

Дрон Вооружённых сил Украины преследует «Шахед» Дрон Вооружённых сил Украины преследует «Шахед»

Российская армия уже 17 дней не осуществляет массированных атак ударными БПЛА типа «Шахед» по территории Украины. Об этом свидетельствуют данные аналитического канала «Око Гора ✙», который опубликовал соответствующую инфографику.

Согласно графику, в последние более чем две недели фиксируются лишь единичные или малочисленные запуски беспилотников, тогда как масштабные налёты отсутствуют. Подобная по продолжительности пауза в применении дронов-камикадзе ранее наблюдалась в августе 2025 года.

Кроме того, аналитики отмечают, что на протяжении этих же 17 дней РФ не применяла крылатые ракеты Х-101, которые запускаются со стратегической авиации по украинской территории.

На этом фоне внимание привлекла информация о перемещениях российских бомбардировщиков. Ранее «Новости Донбасса» сообщили, что в течение дня Россия запланировала перелёт шести Ту-95МС с аэродрома «Украинка» на аэродром «Оленья», а также ещё трёх самолётов Ту-95МС — на авиабазу «Белая».

Подобные перебазирования стратегической авиации традиционно рассматриваются экспертами как один из признаков подготовки к возможному масштабному ракетному удару.

Напомним, в ночь на 13 января оккупационные войска РФ атаковали Украину, применив 18 ракет различных типов и 293 беспилотника.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина
Прочее
Атака БПЛА БпЛА типа «Shahed» БПЛА Шахед

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:55
Оккупационные власти «ЛНР» передали дело в «суд» против украинца
12:32
В Донецке из кранов «по графику» течет грязная и вонючая вода
11:29
ВСУ поразили склад боеприпасов и сосредоточение живой силы оккупантов на захваченной Донетчине
11:26
Волноваха, Мелитополь, Бердянск: в оккупированных районах Донецкой и Запорожской областей звучали взрывы
10:49
Почти вся оккупированная «ЛНР» осталась без воды
08:30
В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей пропал свет
15:05
По подозрению в убийстве студентки в оккупированном Крыму задержан российский военнослужащий — СМИ
13:48
Волноваха и семь сел остались без света после аварии на подстанции
11:01
В оккупированном Мариуполе активизировались квартирные вор
22:46
«Компенсационное» бездомье: что происходит с жильем в оккупированном Мариуполе
20:40
ВСУ поразили логистические объекты захватчиков на Донетчине и в Крыму
18:31
На оккупированной Донетчине гремели взрывы: в регионе проблемы со светом
15:43
В оккупированном Лисичанске со 2 января практически нет света: критическая инфраструктура остановлена – ОВА
09:39
В оккупированном Мелитополе стремительно деградирует медицина
16:30
Оккупированную Луганщину ночью атаковали беспилотники
11:28
СБС ударили по военным объектам в РФ и на оккупированных территориях
10:47
Оккупация: в Лисичанске и Рубежном обещают вернуть электричество к вечеру
17:27
Разобраны и вывезены: судьба промышленных объектов в оккупации ►
12:23
Малый бизнес на оккупированных территориях Донецкой области на грани закрытия
10:25
В Мариуполе потерявших дом людей пытаются заселить в «бесхозные» квартиры: на месте их домов строят жилье для россиян
все новости
16:27
Трактор СКАУТ — универсальная техника для вашего хозяйства (реклама)
16:16
МиГ-29 ВСУ точными бомбами AASM поразил позиции оккупантов
16:10
Войска России ракетами и дронами ударили по энергетике Донетчины: без света осталась часть абонентов
15:51
В результате российского удара по энергообъекту ранены две сотрудницы Запорожского облэнерго
15:25
РФ уже 17 дней не проводит массированных атак «Шахедами»
15:01
Армия РФ продвинулась возле Шандриголово и Свято-Покровского
13:55
Оккупационные власти «ЛНР» передали дело в «суд» против украинца
13:23
РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине — мониторы
13:19
Армия РФ ударила по Краматорской громаде, есть раненые
13:11
Под Запорожьем расширяется серая зона у Приморского
12:32
В Донецке из кранов «по графику» течет грязная и вонючая вода
12:15
В Славянске из-за удара БПЛА вспыхнул пожар
12:09
Украина создает «язык суверенитета» и собственный шрифт
11:42
В Генштабе ВСУ подтвердили удар ВСУ по предприятию в Ростовской области
11:33
Бойцы 92-й ОШБр захватили российский танк Т-80 во время боя
11:29
ВСУ поразили склад боеприпасов и сосредоточение живой силы оккупантов на захваченной Донетчине
11:24
Сегодня Рада рассмотрит увольнение главы СБУ
11:11
Губернатор Белгородской области предупредил о возможной эвакуации из-за энергокризиса
11:03
Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации до мая 2026 года
10:59
В оккупированном Мариуполе поражены подстанции из-за атаки БПЛА: фиксируют перебои со светом
все новости
ВИДЕО
Сброс AASM-250 HAMMER на ВС РФ. МиГ-29 ВСУ точными бомбами AASM поразил позиции оккупантов
13 января, 16:16
Иллюстративное фото В результате российского удара по энергообъекту ранены две сотрудницы Запорожского облэнерго
13 января, 15:51
В Мариуполе ночью слышны взрывы. Фото: Мариупольский горсовет В оккупированном Мариуполе поражены подстанции из-за атаки БПЛА: фиксируют перебои со светом
13 января, 10:59
Дроны атаковали Таганрог. Фото: скриншот Российский Таганрог атаковали дроны
13 января, 09:34
Массированная атака на Харьков. Фото: ГСЧС Харьковщины РФ нанесла удар по терминалу «Новой почты» и детскому санаторию в Харькове
13 января, 08:10
Последствия атаки на оккупированный Мариуполь. Фото: соцсети Дроны атаковали оккупированный Мариуполь: сообщают, что в городе пропал свет
12 января, 23:24
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор