РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине — мониторы

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС выполняет пуск ракет.

Российские войска продолжают подготовку к новому массированному ракетному обстрелу территории Украины. Об этом сообщают мониторинговые каналы, отслеживающие активность стратегической авиации РФ, передают «Новости Донбасса».



По их данным, в течение дня запланирован перелет шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома «Украинка» на аэродром «Оленья», а также еще трех бортов Ту-95МС с того же аэродрома на авиабазу «Белая». Подобные перебазирования традиционно рассматриваются как один из признаков подготовки к масштабному ракетному удару.

«Продолжается подготовка к новому массированному ракетному обстрелу», — отмечается в сообщениях мониторинговых ресурсов.

Согласно опубликованной инфографике, за предыдущие сутки силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 247 из 318 воздушных целей, запущенных российской армией. В частности, были сбиты:

2 из 18 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23;

5 из 7 крылатых ракет «Искандер-К»;

240 из 293 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов.

Основными направлениями предыдущей атаки стали Одесская, Запорожская и Харьковская области, а также районы Киева, Павлограда и Зеленодольска.

Карта движения воздушных целей во время массированных атак РФ по территории Украины.

Главными целями ударов оставались объекты энергетической инфраструктуры — ТЭЦ, ТЭС, ГЭС и электрические подстанции.



В частности, российские войска вновь нанесли удар по одной из теплоэлектростанций компании ДТЭК. В результате атаки было серьезно повреждено энергетическое оборудование, что повлияло на стабильность энергоснабжения.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»