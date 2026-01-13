Армия РФ продвинулась возле Шандриголово и Свято-Покровского

OSINT-проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий. Согласно данным аналитиков, российские войска продвинулись в Донецкой области.

В обновлении отмечается, что противник наступает на отдельных участках фронта вблизи населенных пунктов Шандриголово и Свято-Покровское.

Скриншот: DeepState

«Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Шандриголово и Свято-Покровского», — сообщили аналитики DeepState.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что под Запорожьем расширяется серая зона у Приморского.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»