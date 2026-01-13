Армия РФ ударила по Краматорской громаде, есть раненые

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Краматорский горсовет

Во вторник, 13 января, Краматорская громада Донецкой области попала под российский обстрел. В результате есть раненые. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



Как отмечается, в 10:50 российские войска нанесли удар по частному сектору.



«Ранены две женщины — 1965 и 1969 годов рождения. Состояние средней тяжести, оказывается медицинская помощь в больницах города», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что за 12 января в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли два мирных жителя — в Дружковке и селе Староварваровка.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»