По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зафиксировано 18795 случаев COVID-19. В Донецкой облгосадминистрации сообщили, что за 17-18 ноября выявили 1071 заболевшего коронавирусом. Кроме этого, зарегистрировано еще 39 смертей от коронавируса. С начала пандемии 6129 человек выздоровели, а 314 — умерли.



Группировка «ДНР» заявила о 219 заболевших коронавирусом и 18-ти умерших от осложнений. Всего группировка признает 9487 заболевших COVID-19, из которых 4427 пациентов выздоровели, а 864 — умерли.



В Луганской области выявлено 99 заболевших коронавирусом за сутки. Также за сутки зарегистрировано три смерти. За все время исследований на подконтрольной Украине части Луганщины коронавирус подтвержден у 5385 человек: 2922 пациента выздоровели, а 133 — умерли.



В отдельных районах Луганской области зафиксировано 16 новых случаев заболевания коронавирусом и два летальных случая, заявили в группировке «ЛНР». За все время пандемии формирование подтверждает 1720 заболевших. Из них 1467 пациентов выписаны, а 131 — умер. У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.





Политика



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Общество



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