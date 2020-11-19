Два инициированных Украиной заседания в ТКГ не состоялись: РФ отказалась от участия

Россияне в Трехсторонней контактной группе отказались от проведения внеочередного заседания в подгруппах по безопасности и политическим вопросам, которое инициировала украинская сторона. Об этом сообщили в украинской делегации в ТКГ.



«К сожалению, несмотря на предложение украинской делегации, представителей ОБСЕ, МИД Франции и ФРГ провести заседание политической подгруппы и подгруппы по безопасности, российская сторона отказалась», — говорится в сообщении.



Группировка «ЛНР», в свою очередь, заявила, что заседания не состоялись, так как украинская сторона не предоставила вопросы для обсуждения. В комментарии «Новостям Донбасса» советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович опровергнул эти заявления.



«Всё мы предоставили. Что ж они обсуждали сначала на заседании ТКГ 11 ноября, а потом на заседании политических советников лидеров Нормандского формата 13 ноября», — сказал Арестович.



По его словам, российская сторона во время переговоров делает одно, а потом на публику заявляет другое.



Очередное заседание ТКГ запланировано на 24-25 ноября.



Также в украинской делегации сообщили, что на заседании гуманитарной подгруппы 19 ноября стороны согласовали новые технические детали для открытия пунктов пропуска «Счастье» и «Золотое» в Луганской области.

Ранее официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что между Киевом и группировкой «ЛНР» была достигнута договоренность о пропуске через КПВВ «Счастье» исключительно автотранспорта, однако украинская сторона открыла пункт пропуска как пешеходный. По ее словам, у боевиков «ЛНР» технической готовности к такому формату работы КПВВ не было.



11 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе передала российской стороне и ОБСЕ свои предложения по решению технических вопросов работы КПВВ «Счастье» и «Золотое» .