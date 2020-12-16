Украина открыла сервисный центр на КПВВ «Новотроицкое» под Донецком

Сервисный центр был открыт на КПВВ «Новотроицкое» под Донецком. В новом комплексе, который расположен у пункта пропуска, есть банк, центр предоставления админуслуг, магазин, аптека и почта.



Ожидается, что услугами и сервисами будут пользоваться как прибывшие жители неподконтрольных территорий, так и местные жители.



На открытие нового сервисного центра прибыл вице-премьер — министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



Это уже второй сервисный центр на линии соприкосновения. Первый был открыт 10 ноября у КПВВ «Счастье» в Луганской области.



В следующем году Украина намерена открыть сервисные центры на всех КПВВ. Резников сообщил, что следующий такой центр будет открыт на КПВВ «Чонгар» у админграницы с оккупированным Крымом.



Стоимость строительства одного такого сервисного центра — примерно 10 миллионов гривен, отметил вице-премьер.

На сегодня на Донбассе работают только два из семи КПВВ — «Станица Луганская» и «Новотроицкое». При этом пропуск через «Новотроицкое» боевики «ДНР» осуществляют только по понедельникам и пятницам.