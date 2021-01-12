Кулеба: В ближайшие дни узнаем, готова ли РФ к конструктиву по Донбассу

В ближайшие дни станет известно, готова ли Россия к конструктивным переговорам об урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«В ближайшие дни <...> на разных дипломатических уровнях сейчас будут происходить процессы, которые покажут, действительно ли Россия готова к разговору в начале нового года и какой будет динамика процесса», — отметил он.



По словам главы МИД, со дня на день Киев узнает настроения в Кремле. «И увидим, настроены ли они говорить и решать вопросы или же говорить и забалтывать», — подчеркнул Кулеба.

В декабре в Кремле исключили возможность встречи лидеров «нормандского формата» (Украины, России, Германии и Франции) в ближайшее время. При этом в Москве выразили надежду, что советники «нормандской четверки» смогут активизировать процесс по выполнению договоренностей парижского саммита по урегулированию на Донбассе.



Киев ожидает, что встреча «нормандских» советников состоится в январе.