Ляшко: Украина получит первую партию вакцины уже в феврале. Вероятно, это будет Pfizer

Украина может получить 100 000 доз мРНК-вакцины от коронавируса по программе COVAX уже в феврале. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью «Левому берегу».



По его словам, скорее всего это будет вакцина производства Pfizer/BioNTech, поскольку пока это единственная мРНК-вакцина, у которой есть разрешение Всемирной организации здравоохранения на экстренное использование.



Письмо от Глобального альянса вакцин и иммунизации о возможности доставить в Украину по программе COVAX 100 000 доз вакцины (достаточное для 50 тысяч человек) было получено 6 января, а 8 января Украина подтвердила готовность принять вакцину — для ее хранения требуется температура от -20 до -80 градусов.



«В феврале вакцина должна появиться в Украине и начнется первый этап вакцинации. Планируется создать 375 мобильных бригад для ее проведения. Поименный список тех, кто войдет в бригады, составят уже к 15 января, а с Минфином и Нацслужбой здоровья ведется работа, чтобы оплачен был каждый укол», — заверил Ляшко.



Первый этап вакцинации должен охватить приоритетные группы населения, в том числе медиков.

В конце декабря министерство здравоохранения договорилось о поставке 1,9 миллиона доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech через украинскую компанию «Лекхимом», которая является эксклюзивным поставщиком китайской вакцины в Украине.



12 января «Лекхим» сообщил, что заключила соглашение с Sinovac на поставку в Украину пяти миллионов доз вакцины.