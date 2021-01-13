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Эффективность вакцины Sinovac (ее заказала Украина) оказалась только 50% в Бразилии. Степанов говорит, что деньги можно вернуть

13 января 2021, 10:02

Эффективность вакцины Sinovac (ее заказала Украина) оказалась только 50% в Бразилии. Степанов говорит, что деньги можно вернуть

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что китайская компания Sinovac Biotech вернет Украине деньги за заказанные дозы своей вакцины от коронавируса, если ее эффективность окажется меньше 70%.

При клинических испытаниях этой вакцины в Бразилии ее эффективность составила только 50,4%. На испытаниях в Индонезии препарат Sinovac показал эффективность в 65,3% случаев, а в Турции — в 91,5%.

Комментируя результаты испытаний вакцины в Бразилии, Стеапанов отметил, что Минздрав ожидает подтверждения от компании-производителя.

«Для начала мы хотим получить конечные выводы исследований напрямую, которые публикуются компанией-производителем. Потому что пока есть только данные пресс-конференции исключительно по Бразилии. Эти клинические исследования были проведены в разных странах мира и мы должны увидеть обобщенный отчет, который публикуется — это международная практика», — сказал он на брифинге 13 января.

Степанов подчеркнул, что если эффективность вакцины выше 50%, то этого достаточно для ее утверждения медицинскими регуляторами, в частности Всемирной организацией здравоохранения и FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США).

При этом Украина в договоре на поставку вакцины указала, что ее эффективность должна быть не менее 70%, напомнил министр здравоохранения.

В случае несоблюдения этого условия и расторжения договора, компания должна вернуть Украине всю сумму.

«Что касается средств, которые государство заплатило за эту вакцину, то в случае если компания не будет соответствовать этим стандартам, то компания возмещает средства государству в полном объеме. То есть финансово мы полностью защищены и у нас есть соответствующая банковская гарантия», — заверил Степанов.

В конце декабря министерство здравоохранения договорилось о поставке 1,9 миллиона доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech через украинскую компанию «Лекхимом», которая является эксклюзивным поставщиком китайской вакцины в Украине.

12 января «Лекхим» сообщил, что заключила соглашение с Sinovac на поставку в Украину пяти миллионов доз вакцины.

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