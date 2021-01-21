По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости четверга

Ситуация с распространением COVID-19



В Донецкой области в течение последних нескольких дней от коронавируса скончались 23 человека. Кроме того, за 20 января, на Донетчине выявили еще 281 заболевшего ковидом. За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области зарегистрировано 42 479 заболевших коронавирусом. Из них 36 075 человек выздоровели, 798 умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 232 заболевших коронавирусом. Кроме того, 19 человек умерли. По состоянию на 21 января группировка признает 18 611 случаев инфекции COVID-19. Из них на лечении — 6661 пациент, выписаны — 10 305 человек, летальных случаев — 1645.



За прошедшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 124 новых случая COVID-19 в области. От осложнений умерли еще шестеро больных. За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганской области выявили у 13 306 человек. Из них выздоровели — 10473 (178 за последние сутки), лечатся — 2464, умерли 369 человек.



В отдельных районах Луганской области умерли три пациента с коронавирусом, также зарегистрировано 27 новых случаев заболевания COVID-19. Всего по состоянию на 21 января в формировании признали 2 442 случая коронавируса. Из них с полным выздоровлением выписаны 1 971 человек, 209 умерли.



Политика



Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил координатору политической подгруппы Пьеру Морелю, выработать и представить «единый документ, в который войдут лучшие предложения сторон» для решения конфликта на Донбассе.



В заседании Трехсторонней контактной группы принял участие заместитель главы Администрации президента России, участник Нормандского формата на уровне советников Дмитрий Козак. Он выступил против дорожной карты для «Нормандии».



Процесс передачи нескольких пленных граждан Украины председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку остановлен. Как рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, самолет, который должен был привезти 21 января этих людей, не вылетел. Ранее Медведчук в письме к главе СБУ Ивану Баканову рассказал, что «Л-ДНР» готовы передать ему в одностороннем порядке четырех украинок, которые удерживаются в тюрьмах ОРДЛО. Позже омбудсвумен Людмила Денисова заявила, что количество граждан, которое планируют передать на подконтрольную Украине территорию, «постоянно меняется».



Общество



В санэпидемстанции при группировке «ДНР» говорят, что качество питьевой воды, которую подают населению, стабилизировалось.



Права человека



Жители отдельных районов Луганской области не смогли предоставить миссии ОБСЕ информацию о пострадавших в ходе вооруженного конфликта. Люди отказались говорить без разрешения членов незаконных вооруженных формирований «ЛНР».

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