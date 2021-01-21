Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости четверга

21 января 2021, 23:49

По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости четверга

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области в течение последних нескольких дней от коронавируса скончались 23 человека. Кроме того, за 20 января, на Донетчине выявили еще 281 заболевшего ковидом. За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области зарегистрировано 42 479 заболевших коронавирусом. Из них 36 075 человек выздоровели, 798 умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявили 232 заболевших коронавирусом. Кроме того, 19 человек умерли. По состоянию на 21 января группировка признает 18 611 случаев инфекции COVID-19. Из них на лечении — 6661 пациент, выписаны — 10 305 человек, летальных случаев — 1645.

За прошедшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 124 новых случая COVID-19 в области. От осложнений умерли еще шестеро больных.  За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганской области выявили у 13 306 человек. Из них выздоровели — 10473 (178 за последние сутки), лечатся — 2464, умерли 369 человек.

В отдельных районах Луганской области умерли три пациента с коронавирусом, также зарегистрировано 27 новых случаев заболевания COVID-19. Всего по состоянию на 21 января в формировании признали 2 442 случая коронавируса. Из них с полным выздоровлением выписаны 1 971 человек, 209 умерли.

Политика

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил координатору политической подгруппы Пьеру Морелю, выработать и представить «единый документ, в который войдут лучшие предложения сторон» для решения конфликта на Донбассе. 


В заседании Трехсторонней контактной группы принял участие заместитель главы Администрации президента России, участник Нормандского формата на уровне советников Дмитрий Козак. Он выступил против дорожной карты для «Нормандии».

Процесс передачи нескольких пленных граждан Украины председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку остановлен. Как рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, самолет, который должен был привезти 21 января этих людей, не вылетел. Ранее Медведчук в письме к главе СБУ Ивану Баканову рассказал, что «Л-ДНР» готовы передать ему в одностороннем порядке четырех украинок, которые удерживаются в тюрьмах ОРДЛО. Позже омбудсвумен Людмила Денисова заявила, что количество граждан, которое планируют передать на подконтрольную Украине территорию, «постоянно меняется».

Общество

В санэпидемстанции при группировке «ДНР» говорят, что качество питьевой воды, которую подают населению, стабилизировалось. 

Права человека

Жители отдельных районов Луганской области не смогли предоставить миссии ОБСЕ информацию о пострадавших в ходе вооруженного конфликта. Люди отказались говорить без разрешения членов незаконных вооруженных формирований «ЛНР».

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:49
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости четверга
19:06
Гармаш: На заседании ТКГ сегодня не обсуждали ни обмен пленными, ни новых людей, которых привели «Л-ДНР»
18:52
В «ДНР» говорят, что качество питьевой воды в Донецке пришло в норму
16:43
Жители ОРЛО не смогли поговорить с ОБСЕ без разрешения боевиков
14:47
«Л-ДНР» могут передать пленных через КПВВ или аэропорт Минска
12:07
«ДНР» на день возобновит работу КПВВ под Донецком 22 января
10:03
«ДНР»: 232 новых заболевших COVID и 19 смертей
09:22
В «ЛНР» за сутки зарегистрировали 3 смерти и 27 новых случаев заболевания коронавирусом
23:38
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости среды
21:41
В декабре «Л-ДНР» задержали минимум 9 человек
20:32
Украинские спецслужбы должны будут проверить людей, которых передадут «Л-ДНР»
16:37
«ДНР» пригласила на переговоры ТКГ бывшего замглавы МЧС в Кабмине Януковича
все новости
23:49
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости четверга
23:06
На Донбассе от пули снайпера погиб военный
22:25
НАБУ: Дело «Роттердам+» снова закрыто прокурором САП
21:20
Кравчук: Передача пленных Медведчуку приостановлена
20:58
В переговорах ТКГ по Донбассу поучаствовал советник Путина. Потребовал рассмотреть план «Л-ДНР»
20:06
Украина еще раз предложила России разблокировать обмен пленными на Донбассе
20:03
Кравчук предложил собрать для Нормандского формата «лучшие» идеи по Донбассу
19:06
Гармаш: На заседании ТКГ сегодня не обсуждали ни обмен пленными, ни новых людей, которых привели «Л-ДНР»
18:52
В «ДНР» говорят, что качество питьевой воды в Донецке пришло в норму
17:45
Вся власть советам, или В чьих интересах децентрализация на Донбассе ►
17:39
Жителя Луганска подозревают в работе на разведку «ЛНР»
16:43
Жители ОРЛО не смогли поговорить с ОБСЕ без разрешения боевиков
все новости
ВИДЕО
Вся власть советам, или В чьих интересах децентрализация на Донбассе ►
21 января, 17:45
Попытки активизации переговоров по Донбассу. Быть ли миру в 2021 году? ►
20 января, 15:53
Дайджест НД: вакцинация в Донецке, тесты на КПВВ и телефонные аферисты в тюрьмах «Л-ДНР»
18 января, 15:37

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция