В Мариуполе обрисовали фасад ветеринарного центра после предложения о скидках для русскоговорящих

Фото: Галина Лекунова / Facebook

В Мариуполе неизвестные исписали фасад центра ветеринарной помощи «Западный» в воскресенье. Видео с места происшествия опубликовала ветеринар этого центра Галина Лекунова.



На фасаде краской были оставлены надписи на украинском языке: «Мы следим за тобой», «Смерть врагам», «Последнее предупреждение» и другие.



«В клинике жуткий запах нитрокраски, все животные в стационаре в жутком стрессе, очевидно [хулиганы], стучали в окна», — рассказала ветеринар.

Тех, кто оставил надписи на фасаде, Лекунова назвала «языковыми борцами с котятами и щенками». Произошедшее она связывает с реакцией на ее публикацию в Facebook, которая вызвала возмущение у националистически настроенных пользователей.



В том посте ветеринар объявила о 50% скидке для клиентов ветцентра «Западный» по четным числам месяца в случае, если они озвучат просьбу об обслуживании на русском языке. Данная публикация на странице Лекуновой уже недоступна.

Так ветеринар высказала свое отношение к статьям «языкового закона», которая вступила в силу 16 января. Согласно новой норме, вся сфера обслуживания в Украине должна работать исключительно на государственном языке — украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке.



В пресс-службе полиции Мариуполя «Новостям Донбасса» сообщили, что по факту исписанного фасада ветеринарного центра начато досудебное расследование по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. На данный момент полиция устанавливает личности правонарушителей.