В СНБО объяснили, почему Медведчука нет в санкционных списках

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не исключает введения санкций в отношении головой политического совета Партии «ОПЗЖ» Виктора Медведчука. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».



«Подождите, всему свое время. Мы очень тщательно отрабатываем все документы для того, чтобы быть безупречными в этом вопросе», — сказал он.



Данилов также отметил, что сейчас происходит мониторинг телеканалов, которые ведут российскую пропаганду.



«Есть телеканалы, которые работают как российская пропаганда. Такие телеканалы есть в региональных отделениях, мы их очень внимательно отслеживаем. Но еще раз подчеркиваю, если они работают в рамках действующего законодательства, мы не можем применять к ним такие санкции, которые применили к господину Козаку», — заявил Данилов.

Ранее секретарь СНБО заявил, что Совет будет продолжать работу по введению санкций, это коснется и народных депутатов Украины.