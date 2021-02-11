Зеленский: Никаких других форматов обмена, кроме согласованного в ТКГ, Украина не признает

Украина не признает никаких альтернативных форматов обмена удерживаемыми лицами, кроме утвержденного в рамках переговоров ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский ходе рабочей поездки с послами «Большой семерки» в Донецкую область, передает «Интерфакс-Украина».



Он напомнил, что этот «формат разработан в Минске, о нём договорились на нормандской встрече, а также с субъектами минского процесса — Украиной, ОБСЕ и Россией».



Также Зеленский сообщил, что списки на обмен украинская сторона уже передала субъектам переговоров.



«К сожалению, списки не всегда совпадают, потому что до сих пор нет доступа к нашим удерживаемым на оккупированных территориях, хотя мы и договаривались в нормандском формате ещё в декабре 2019 о доступе Красного Креста», — подчеркнул президент.

16 января представители группировок «ДНР» и «ЛНР» в совместном заявлении сообщили о намерении в одностороннем порядке освободить некоторых граждан Украины, которые удерживаются в тюрьмах. При этом было указано, что посредником в этом должен выступить украинский оппозиционный политик Виктор Медедчук, который близок к президенту РФ Владимиру Путину и является его кумом.



Медведчук обратился с письмом к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой посодействовать в передаче из ОРДЛО четырех украинок через КПВВ «Майорск». При этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук утверждает, что пленников хотели передать Медведчуку на самолете через Россию и Беларусь, однако этого так и не произошло.



На данный момент местоположение этих четырех пленниц неизвестно, когда и каким образом их освободят — тоже.