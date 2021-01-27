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Кравчук о передаче узников ОРДЛО Медведчуку: Я ехал их встречать, где они сейчас — не знаем

27 января 2021, 11:55

Кравчук о передаче узников ОРДЛО Медведчуку: Я ехал их встречать, где они сейчас — не знаем

Украина не владеет информацией о местоположении граждан Украины, которых боевики якобы намеревались передать народному депутату от ОПЗЖ, куму президента РФ Виктору Медведчуку. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Возможная передача удерживаемых украинцев Медведчуку не является частью процесса урегулирования, которым занимается Трехсторонняя контактная группа. Кравчук напомнил, что в ТКГ есть специальная (гуманитарная) подгруппа под руководством нардепа Галины Третьяковой («Слуга народа»), и у ее участников имеется выработанный механизм обмена.

«Вдруг началась какая-то игра, неприличная я бы сказал. Мне сообщают, что вроде бы ОРДЛО, которое подотчетно России, приняло решение передать Украине удерживаемых лиц в количестве девяти человек, но не непосредственно Украине, а господину Медведчуку», — отметил он.

Необычным, по его словам, является также способ передачи удерживаемых — не на КПВВ на линии разграничения, где традиционно проходили обмены между Украиной и «Л-ДНР», а специальным чартерным рейсом из Ростова-на-Дону в Минск, а оттуда — в Киев.

Глава украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что самолет так и не вылетел из Ростова-на-Дону в анонсированный день передачи, хотя, как рассказал Кравчук, он отправился в киевский аэропорт «Жуляны» встречать людей, также там присутствовала бригада медиков.

«Где эти люди сейчас, мы не знаем, потому что прямо к Украине никто не обращался. Это хотели сделать через частное лицо», — сообщил Кравчук.

По информации омбудсвумен Украины Людмилы Денисовой, боевики все же намерены передать людей Медведчуку. Еще до даты так и не состоявшейся передачи глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что данный процесс происходит при поддержке Кремля.

Точное количество людей, которых вероятно передадут Медведчуку в обход ТКГ, неизвестно. В ОПЗЖ сообщали, что нардеп обратился с письмом к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой посодействовать в передаче из ОРДЛО четырех украинок через КПВВ «Майорск».

«Я об этом не знаю, так как Баканов не интересовался тем, участвует ли в этом делегация Украины или нет», — заявил Кравчук, добавив: «Не участвует, нас решили обойти. Я думаю, эта была такая форма унизить Украину».

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Последний обмен удерживаемыми лицами между официальным Киевом и сепаратистами «ДНР/ЛНР» состоялся 16 апреля 2020 года. На подконтрольную властям территорию вернулись 20 человек. Боевики получили в обмен 14 лиц, еще четверо отказались ехать в ОРДЛО.

По данным омбудсвумен Украины Людмилы Денисовой, с начала января количество незаконно удерживаемых украинцев в плену боевиков выросло, и теперь составляет 267 человек. 

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