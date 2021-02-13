ТЮЗа больше нет. В Макеевке реорганизовали театр

Во временно неподконтрольной украинской власти Макеевке прекратил свое существование Театр юного зрителя. Учреждение переименовали в «Республиканский Академический Молодежный Театр (РАМТ)» и намерены расширять аудиторию, передают сепаратистские интернет-ресурсы.



Как сообщается, театр перерегистрировали с новым названием 4 февраля.



Директор театра Владислав Слухаенко пояснил, что в учреждении «всегда множество спектаклей было рассчитано на молодежную аудиторию». Он заявил, что из-за смены названия отношение к детям и детским спектаклям не изменится, малышам продолжат уделять внимание.



По его словам, молодежи и подросткам «психологически трудно» пойти в «Театр юного зрителя», а новое название привлечет молодежь. Кроме того, учреждение будет выполнять также «идеологическую» работу.



«Театр выполняет не только развлекательную, но и воспитательную, образовательную, идеологическую функцию. А еще наша молодежь в новых реалиях осталась без досуга, множество заведений закрыто, мероприятия отменены, поэтому парни и девушки наиболее остро нуждаются в новых развлечениях и времяпрепровождении. У нас достаточно молодая труппа, поэтому и тут название тоже будет соответствовать», – заявил Слухаенко.



Он добавил, что РАМТ – это «символичная аббревиатура», такое же название имеет Российский академический Молодежный театр ордена Ленина.



Кроме того, макеевский театр готовится к 50-летнему юбилею, который будут отмечать в октябре.