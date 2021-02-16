Витренко рассказал, почему газ для населения продают не по 2,6 гривен и что будет с тарифом в апреле

Правительство разрабатывает решение, которое позволит не повышать цену на газ для населения выше 6,99 гривен в течение всего текущего года. Но продавать газ по себестоимости 2,60 гривен – невозможно по ряду причин. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко во вторник на форуме «Украина 30. Платежка».



Он отметил, что цена, которую платит сейчас население, – это максимальная цена 6,99 гривен за кубометр газа, но есть и меньшая цена: тот же «Нафтогаз» поставляет газ по 6,86 гривен. При этом себестоимость добычи государственной компанией – 2,6 гривен. По словам Витренко, такая большая разница объясняется рядом причин.



«Во-первых, есть еще расходы, которые вкладываются в тариф, на транспортировку газа. Нужно газ из скважины через магистральные газопроводы подать в систему, которая подсоединяется к домам украинцев. У нас одна из наибольших ГТС в мире, которую нужно содержать и обслуживать. Во-вторых, есть налоги, в частности, налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на прибыль. С этих налогов живет государство, которое выплачивает пенсии, зарплаты бюджетникам, финансирует оборону и много других государственных нужд, и потом от этого ощущают пользу люди. Также в цену заложена определенная прибыль "Нафтогаза", и 95% этой прибыли идет в бюджет, из которого выплачиваются субсидии», – сказал и.о. министра энергетики.

Он подчеркнул, что государство будет защищать уязвимых потребителей, которые не могут оплачивать полный тариф.



«Но для этого нужны деньги, и деньги как раз идут с того, что часть граждан оплачивает рыночную цену, а часть граждан, которые не могут оплачивать рыночную цену, получает субсидии», – заявил Витренко.



Он также рассказал, что будет с ценой на газ в апреле, после того, как прекратит действие ограничение, которое установило правительство, в размере 6,99 гривен за кубометр газа.



«Если бы правительство ничего не делало, то исходя из той конъюнктуры на рынке, которую мы видим, в частности, европейского рынка, можно ожидать роста цен. Но правительство этого не допустит, оно работает над устойчивым решением без чрезмерного вмешательства в работу рынка, которое позволит сделать так, чтобы и до конца этого года люди не платили больше за газ, чем 6,99. В этом как раз и есть наша работа», – подчеркнул Витренко.



По его словам, таким решением может быть и комбинация годового тарифа, и вариант, когда украинский газ будет полностью поступать на рынок, и его смогут покупать поставщики для населения.



«Это может позволить не повышать цену больше 6,99 гривен в течение года. При этом конкуренция на рынке будет, потому что поставщики должны конкурировать меньшей ценой», – добавил и.о. министра энергетики.