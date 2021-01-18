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Кабмин снизил цену на газ до 6,99 гривен за кубометр

18 января 2021, 10:21

Кабмин снизил цену на газ до 6,99 гривен за кубометр

Кабинет министров временно установил граничную цену на газ для бытовых потребителей − 6,99 гривен за кубический метр с февраля. Такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании правительства.

Граничная цена будет действовать на период до завершения отопительного сезона или окончания карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что госрегулирование поможет снизить цену на газ для населения в среднем на 30%. Также продолжает действовать субсидии на оплату коммунальных услуг для людей с низким уровнем дохода.

Премьер подчеркнул, что, несмотря на временное госрегулирование, правительство не отказывается от развития рынка газа. Регулирование цен он назвал необходимым решением в условиях «несовершенной конкуренции и монополизации», чтобы «сбалансировать и направить рынок на путь развития».

Кроме того, будет пересмотрена цена на распределение газа — не более 1,79 гривны за кубометр, сообщил Шмыгаль. Это решение в ближайшее время должна принять Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ).

С января в Украине произошел рост цен за газ, тепло, электроэнергию и водоснабжение. Это вызвало резонанс в обществе. В городах Украины проходят митинги против повышения тарифов. 

12 января правительство объявило о намерении ввести госрегулирование цены на газ, снизив стоимость топлива до 6,99 гривен за один кубометр. Инициатором решения выступил президент Владимир Зеленский.

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