Кабмин снизил цену на газ до 6,99 гривен за кубометр

Кабинет министров временно установил граничную цену на газ для бытовых потребителей − 6,99 гривен за кубический метр с февраля. Такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании правительства.



Граничная цена будет действовать на период до завершения отопительного сезона или окончания карантина.



Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что госрегулирование поможет снизить цену на газ для населения в среднем на 30%. Также продолжает действовать субсидии на оплату коммунальных услуг для людей с низким уровнем дохода.



Премьер подчеркнул, что, несмотря на временное госрегулирование, правительство не отказывается от развития рынка газа. Регулирование цен он назвал необходимым решением в условиях «несовершенной конкуренции и монополизации», чтобы «сбалансировать и направить рынок на путь развития».



Кроме того, будет пересмотрена цена на распределение газа — не более 1,79 гривны за кубометр, сообщил Шмыгаль. Это решение в ближайшее время должна принять Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ).

С января в Украине произошел рост цен за газ, тепло, электроэнергию и водоснабжение. Это вызвало резонанс в обществе. В городах Украины проходят митинги против повышения тарифов.



12 января правительство объявило о намерении ввести госрегулирование цены на газ, снизив стоимость топлива до 6,99 гривен за один кубометр. Инициатором решения выступил президент Владимир Зеленский.