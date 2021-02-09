Тарифы на тепло и горячую воду в этом сезоне не вырастут. Кабмин подписал меморандум с мэрами

Правительство подписало меморандум с местными властями, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут. Об этом сообщает Правительственный портал.



Меморандум подписан министром развития громад и территорий Алексеем Чернышовым, и.о. министра энергетики Юрием Витренко, городскими головами, представителями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также представителями НАК «Нафтогаз Украины».



Решение поддержали все мэры городов, отметили в Минрегионе.



Меморандум также предусматривает, что предприятия теплоснабжения гарантированно смогут получать газ для производства тепла и поставки его в дома украинцев на протяжении всего отопительного периода 2020-2021 годов. Для этих предприятий предусмотрены отсрочка оплаты за природный газ и компенсации разницы между рыночной ценой газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло.



Также «Нафтогаз Украины» до 1 сентября 2021 года введет «долгосрочные ценовые предложения» для обеспечения «устойчивого уровня» цен на газ для предприятий теплоснабжения. Это позволит избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов, ожидают в Минрегионе.

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за кубический метр до конца отопительного сезона. Также был установлен предельный тариф на распределение газа — он не будет превышать 1,79 гривны за кубометр.