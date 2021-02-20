По личной просьбе Зеленского: В ближайшее время Украина получит индийскую вакцину от коронавируса

Украина станет одной из первых стран мира, которые получат вакцину против COVID-19 из Индии. Поставка первой партии вакцины ожидается в ближайшее время, сообщает посольство Индии в Украине.



«В ближайшее время из Индии в Украину будет доставлен первый транш в размере 500 000 доз вакцины COVISHIELD, произведенной в Индии, производства Serum Institute India. Эта вакцина позволит Украине начать кампанию общественной вакцинации по всей стране», – сказано в сообщении.



Как отмечается, Украина будет одной из первых стран, получивших вакцину из Индии в феврале. Это стало возможно благодаря личной просьбе президента Владимира Зеленского к премьер-министру Индии, а также постоянным усилиям министерств здравоохранения и иностранных дел Украины, посольства Индии в Украине.



В будущем ожидается поставка большего количества вакцины индийского производства в Украину.



«Это поможет не только обеспечить благополучие, но и восстановить многие секторы экономики, которые сильно пострадали из-за COVID-19, и вернуть средства к существованию тысячам людей», – подчеркивают в посольстве Индии.

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