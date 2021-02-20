Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По личной просьбе Зеленского: В ближайшее время Украина получит индийскую вакцину от коронавируса

20 февраля 2021, 21:25

По личной просьбе Зеленского: В ближайшее время Украина получит индийскую вакцину от коронавируса

Украина станет одной из первых стран мира, которые получат вакцину против COVID-19 из Индии. Поставка первой партии вакцины ожидается в ближайшее время, сообщает посольство Индии в Украине.

«В ближайшее время из Индии в Украину будет доставлен первый транш в размере 500 000 доз вакцины COVISHIELD, произведенной в Индии, производства Serum Institute India. Эта вакцина позволит Украине начать кампанию общественной вакцинации по всей стране», – сказано в сообщении.

Как отмечается, Украина будет одной из первых стран, получивших вакцину из Индии в феврале. Это стало возможно благодаря личной просьбе президента Владимира Зеленского к премьер-министру Индии, а также постоянным усилиям министерств здравоохранения и иностранных дел Украины, посольства Индии в Украине.

В будущем ожидается поставка большего количества вакцины индийского производства в Украину.

«Это поможет не только обеспечить благополучие, но и восстановить многие секторы экономики, которые сильно пострадали из-за COVID-19, и вернуть средства к существованию тысячам людей», – подчеркивают в посольстве Индии.

Читайте также:

Степанов вылетел в Индию договариваться о дополнительных объемах вакцин от ковида

 

ТЕГИ

Прочее
Вакцинация Вакцина коронавирус
Места
Индия

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:55
ДТП с автобусами в Макеевке: пострадали 10 пассажиров, 4 госпитализированы
10:05
Коронавирус: «ДНР» и «ЛНР» сообщили о новых заболевших и умерших
08:50
На Донбассе сообщают о стрельбе в районе Донецка и Новгородского
22:41
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 19 февраля
21:07
«ДНР» убрала изображение украинского военного с памятника в Дебальцево
20:54
ДТП в Луганске: Десять пассажиров двух маршруток получили травмы
18:55
Санкции против жен Медведчука и Козака ввели из-за завода, который обеспечивает топливом «Л-ДНР»
18:24
В Донецке дорожает мясо курицы, а «ДНР» пытается сдерживать цены
17:27
Как спасти Донбасс от экологической катастрофы? Отвечают чиновники и эксперты ►
16:20
Пассажирские автобусы попали в аварию по дороге из Макеевки в Донецк
10:28
«ДНР» зарегистрировала восемь смертей и 170 новых случаев коронавируса
08:56
«ЛНР» ввела новые правила работы КПВВ «Станица Луганская». Они касаются перемещения товаров
все новости
21:25
По личной просьбе Зеленского: В ближайшее время Украина получит индийскую вакцину от коронавируса
20:51
«А кто отдаст задолженность?». «ДНР» расформировывает «Макеевуголь»
19:54
Навального в России оштрафовали на 850 тысяч рублей по делу о «клевете» на ветерана
19:22
Организационно готовы. Стало известно, какие области первыми получат вакцину от COVID-19
18:38
Президент Зеленский утвердил санкции против Медведчука, ряда лиц и компаний
18:21
5-6 миллионов долларов в месяц: Нардеп рассказал, как «Л-ДНР» наживаются на пенсионерах и закрытых КПВВ
17:28
Штаб ООС: Украинские военные не ведут наступление на Донбассе
17:21
Посольство США поддержало введение санкций против Медведчука
16:48
Марченко отреагировала на санкции против нее — заявила о вступлении в ОПЗЖ и вспомнила, как помогла Зеленскому устроится на «1+1»
16:21
На Луганщине выявили 45 новых случаев коронавируса
15:31
В Кремле прокомментировали санкции против Медведчука и ситуацию на Донбассе
15:03
На Луганщине искусственно завышали тарифы на отопление больниц и школ. С помощью схемы удалось «отмыть» около 4 млн грн
все новости
ВИДЕО
Как спасти Донбасс от экологической катастрофы? Отвечают чиновники и эксперты ►
19 февраля, 17:27
Лига Европы: «Шахтер» обыграл «Маккаби» в первом матче
18 февраля, 23:51
Сшить жизнь заново: Она смогла сохранить любимое дело, несмотря на войну ►
18 февраля, 21:08

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция