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Украина продолжает начислять пенсии и соцвыплаты около 650 тысячам жителей временно неподконтрольных территорий

23 февраля 2021, 16:52

Украина продолжает начислять пенсии и соцвыплаты около 650 тысячам жителей временно неподконтрольных территорий

Украина выплачивает пенсии и социальные пособия около 650 тысячам своих граждан, которые находятся на временно неподконтрольных территориях. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

В этой связи отмечается, что в результате работы украинской части экономической подгруппы в ТКГ под руководством замглавы Офиса президента Юлии Свириденко Ощадбанк продлил действие карт внутренне перемещенных лиц до 1 мая 2021 года.

«Единственное предостережение – оккупационные администрации нарушают права граждан Украины, которых фактически удерживают в заложниках, на получение ими их законных средств», – подчеркивают в украинской делегации в ТКГ.

Также в делегации напоминают, что украинская сторона в ТКГ инициативно предложила российской открыть со своей стороны КПВВ «Счастье» и «Золотое» 24 февраля этого года.

«В таком случае, наши граждане смогли бы получить причитающиеся им средства в отделениях Ощадбанка непосредственно на КПВВ», – говорится в сообщении.

Ожидалось, что открытие двух новых КПВВ произойдет 10 ноября, но сепаратисты заблокировали пропуск со своей стороны. Россия и «ЛНР» объясняли блокирование тем, что не были согласованы детали передвижения людей в «серой зоне», в частности, движение автобуса.

Правительство Украины согласилось предоставить автобусы-челноки для перевозки пассажиров через линию соприкосновения на пунктах пропуска «Счастье» и «Золотое». Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал разблокировать работу КПВВ «Золотое» 24 февраля.

Подконтрольная РФ группировка «ЛНР» отказывается открыть со своей стороны КПВВ «Счастье» и «Золотое» на линии соприкосновения «до получения официального письменного подтверждения от Украины по всем ранее достигнутым договоренностям».

На сегодня на Донбассе работают 2 из 7 КПВВ — «Станица Луганская» и «Новотроицкое». При этом пропуск через «Новотроицкое» боевики осуществляют только дважды в неделю.

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