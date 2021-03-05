На Донбассе заявили про новые обстрелы

За минувшие в зоне конфликта на Донбассе украинская сторона зафиксировала 9 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.



Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, в районе Водяного под Донецком боевики вели огонь по направлению позиций украинских военных, применив 120 мм миномет. Из минометов этого же калибра был совершен обстрел украинских позиций неподалеку Водяного на Приазовье.



Вблизи Авдеевки, по данным штаба, НВФ вели неприцельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Песков — из крупнокалиберных пулеметов. Из ручного противотанкового гранатомета совершены несколько прицельных выстрелов в сторону позиций украинских военных у Павлополя. На этом же направлении зафиксирован пролет БПЛА боевиков с пересечением линии разграничения. Отмечается, что украинские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы остановили беспилотник.



Также украинская сторона зафиксировала огонь вблизи Талаковки. Вблизи Золотого-4 НВФ стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новозвановки боевики из стрелкового оружия обстреливали позиции украинских военных, подчеркнули в штабе ООС.



В свою очередь подконтрольная РФ группировка «ДНР» обвинила украинских военных в обстрелах позиций у в районе Спартака, Ужовки (Лененское), Горловки.



Боевики «ЛНР» заявили про обстрел позиций в районе Золотого-5.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 3 марта 2021-го зафиксировала не менее 11 180 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 3 825 взрывов, 1 281 пролетевший неопределенный боеприпас, 108 вспышек дульного пламени, 62 осветительные ракеты, а также не менее 5 904 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдалось обострение ситуации в зоне конфликта.