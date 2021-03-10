Правительство на заседании сегодня, 10 марта, рассмотрело вопрос по международному аэропорту в Днепре. Как выяснилось, он до сих пор имеет старое название – «Днепропетровск».



Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в международном аэропорту «Днепропетровск» начинается строительство взлетно-посадочной полосы. В этой связи он предложил Кабмину одобрить проект протокольного решения, которым поручается Государственному космическому агентству, Государственному агентству инфраструктурных проектов (Укринфрапроекту) и Фонду госимущества Украины обеспечить безоплатную передачу имущества на территории застройки аэропорта «Днепропетровск» из сферы управления Государственного космического агентства в сферу управления Укринфрапроекта.



При этом члены Кабмина попросили уточнить название аэропорта, действительно ли он до сих пор не переименован.



«Да, текущее название – "Международный аэропорт "Днепропетровск". По этому поводу уже очень много поднималось вопросов, мы решили даже потом провести голосование по выбору нового названия», – подтвердил Владислав Криклий.



Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил Мининфраструктуры выбрать новое название аэропорта.



«Мы это проведем через приложение "Дія"», – пообещал Криклий.

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