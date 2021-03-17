В авторскую телепрограмму пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель внесут коррективы после пилотного выпуска. Об этом сообщил шеф-редактор каналов «Дом» и UATV Алексей Мацука, в эфире которых и будет выходить шоу.



Так, в передаче появится модератор-ведущий, но проект по-прежнему будет авторским.



«Юля [Мендель] — приглашенная спикер, но проект все-таки авторский, так как именно она в главной роли и само название говорит об этом — без авторки ответов нет этого проекта», — подчеркнул Мацука.



Он напомнил, что выпуск от 15 марта был пилотным и вышел только на страницах вещателя в Facebook и YouTube, а не в эфире каналов Дом" и UATV. По словам шеф-редактора, редакция «получила колоссальный фидбек, но главное — реальные вопросы для первого эпизода из Донецка и Луганска».



«Совместная регуляция [журналистского] цеха работает — я обсуждал с коллегами из других редакций пилот и всех благодарю за отзывы», — подчеркнул Мацука.

На этой неделе стало известно, что государственные телеканалы «Дом» (вещает на неподконтрольные территории) и UATV (иновещание) будут показывать авторскую передачу пресс-секретаря президента Украины под названием «Взгляд с Банковой с Юлией Мендель». Пилотный эпизод вышел в понедельник, 15 марта, на страницах вещателей в соцсетях. Премьера в телеэфире состоится в воскресенье, 21 марта.



Описывая новое шоу, канал «Дом» отметил, что Юлия Мендель «комментирует актуальные события, делится своими выводами о происходящем, делает прогнозы специально для аудиторий, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса».