Арестович: РФ готова убрать из политподгруппы осужденную за терроризм «экспертку ДНР»

Российская делегация выразила готовность устранить из переговорного процесса в политической подгруппе приглашённую ими «общественную экспертку» из ОРДЛО Майю Пирогову, которая осуждена в Украине за терроризм. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович в комментарии «Интерфакс-Украина».



«Российская делегация выразила готовность сделать так, чтобы Майя Пирогова больше не появлялась. Они были растеряны, но заявили, что, если консультации в рабочих подгруппах ТКГ требуют отсутствия определённых лиц, таких общественных "экспертов", то они готовы это сделать и говорить только с украинской стороной. Я думаю, что тот комплекс вопросов, который решается в ТКГ, гораздо важнее присутствия так называемых "экспертов". Это было видно по ним, что они "просели" сразу. "Просели", но были готовы идти на уступки», — сказал Арестович.



Он добавил, что «днём из-за присутствия указанной "экспертки" были временно заблокированы консультации только в политической подгруппе ТКГ, все остальные подгруппы работали в штатном режиме».



Арестович уточнил, что в этот раз главу украинской делегации Леонида Кравчука замещал вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Украинская делегация покинула сегодняшние переговоры из-за присутствия на заседании политподгруппы со стороны группировки «ДНР» заочно осужденной в Украине за терроризм Майи Пироговой.



На предыдущем заседании 16 марта украинская делегация попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную российской стороной «экспертку» из Донецка Майю Пирогову.