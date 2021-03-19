Сегодня, 19 марта, в результате обстрела незаконных вооруженных формирований на Донбассе погиб украинский военный. Об этом информирует оперативно-тактическая группировка «Восток».



Как сообщается, боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Водяное из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



«В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью», – констатировали в ОТГ «Восток».



На обстрел боевиков украинские военные открыли огонь.



О действиях НВФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

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