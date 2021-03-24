Основные проблемы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей связаны с нарушением прав человека. Это пытки заключенных, ограничение свободы слова, закрытие КПВВ и многое другое. Об этом рассказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер в эфире телеканала «Дом».



Одной из главных проблем остается то, что представители незаконных вооруженных формирований не допускают Миссию ООН к местам заключения и временного содержания лиц на неподконтрольных территориях. По ее словам, это вызывает тревогу, поскольку есть информация о пытках людей в местах заключения в ОРДЛО.



«Это вызывает серьезную тревогу, поскольку возможность присутствия независимых наблюдателей и регулярные проверки мест заключения – это один из основных инструментов, позволяющих снизить уровень насилия в таких местах. Мы не прекращаем попыток получить нужные разрешения и постоянно обращаемся к различным органам власти с требованием предоставить нам такой доступ, но пока что решения этой проблемы не последовало», – рассказала Богнер.

Она добавила, что также вызывает тревогу вопрос защиты мирного населения, проживающего вдоль линии соприкосновения, из-за закрытых пунктов пропуска.



«С приходом пандемии коронавируса мы отметили, что ограничения на переход линии соприкосновения значительно ужесточились, а это означает, что уровень жизни людей, проживающих вдоль линии соприкосновения, ухудшился в разы, поскольку людей лишили права на пересечение этой линии, права прохода и проезда на подконтрольную территорию с целью получения услуг – банкинг, получение пенсий, визиты к родственникам, получение медицинской помощи», – перечислила представитель ООН.



Матильда Богнер отметила, что на неподконтрольных территориях из-за пандемии коронавируса многие потеряли работу. Также существуют проблемы ограничения свободы слова и свободы вероисповедания.



«Недавно нами были зарегистрированы случаи задержания блогеров – людей заключили под стражу за выражение собственного мнения в интернете», – сказала глава Миссии ООН.