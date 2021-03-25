В США внимательно следят за действиями России и развитием ситуации на Донбассе. Новая команда Госдепартамента готовится проявить более активную дипломатическую деятельность в этом направлении, заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент в интервью «Голосу Америки».



Он отметил, что в США готовится пакет мер после информации разведки о вмешательстве России в американские выборы. Учитывая, что Россия в ответ может проявить агрессию через эскалацию на Донбассе, в США отслеживают ситуацию.



«Мы очень обеспокоены. В открытых источниках появляется информация о действиях на линии соприкосновения. Новые траншеи возле старого аэропорта, закрытие пунктов пропуска и гуманитарного доступа. Мы внимательно наблюдаем и, безусловно, планируем отправлять сигналы при необходимости», – сказал Джордж Кент.



Он подчеркнул, что президент Владимир Путин и Россия должны выполнить те обязательства, которые Путин взял на себя в феврале 2015 года, шесть лет назад.



«Полное прекращение огня, отзыв российских войск из Украины, и восстановление Украиной контроля над своей границей. Сейчас, семь лет спустя, Россия не выполнила своих обязательств», – подчеркнул заместитель помощника Госсекретаря США.



На вопрос, планируют ли Соединенные Штаты быть более активными в переговорах с Россией в Нормандском формате или других форматах, он ответил, что с заполнением вакансий в Государственном департаменте, когда все получат прививки от коронавируса и смогут восстановить путешествия, «вы увидите активную дипломатию США в этом направлении».