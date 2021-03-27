Наблюдатели миссии ОБСЕ 22 марта зафиксировали новые противотанковые мины на территории разрушенного международного аэропорта «Донецк». Об этом сообщается в отчете миссии.



«Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия впервые обнаружил около 20 противотанковых мин, установленных в траве примерно в 10 м к югу от рулежной дорожки (по оценке, уже находились там некоторое время», — говорится в отчете.



Тот же беспилотник вновь зафиксировал 123 противотанковые мины, установленные в три ряда поперек рулежной дорожки. По оценке наблюдателей, все эти мины принадлежат вооруженным формированиям.

Ранее миссия ОБСЕ зафиксировала продление существующих траншей на территории разрушенного международного аэропорта в Донецке и вблизи него.