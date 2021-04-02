У Путина назвали «весьма пугающей» ситуацию на Донбассе и пообещали отреагировать на помощь Украине от НАТО

Ситуация на линии соприкосновения на Донбассе является «весьма пугающей», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Мы не пытаемся желаемое выдать за действительное. К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны Вооруженных Украины имеют место, они не одиночные, а множественные», — подчеркнул Песков во время разговора с журналистами.



Представитель Кремля в очередной раз отказался назвать Россию стороной конфликта, добавив, что РФ «может использовать свое влияние» на группировки «ДНР» и «ЛНР».



Песков также сообщил, что Россия примет дополнительные меры по обеспечению своей безопасности в случае возможного усиления группировки войск НАТО вокруг Украины.



«Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности», — сказал он.



По его словам, постановка вопроса о том, что Россия является противником, неприемлема и неуместна. «Россия никому не угрожает, не угрожала никогда. Собственно, на этом и строится наша позиция», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

2 апреля замглавы Офиса президента Украины Роман Машовец заявил, что страны НАТО, которые граничат с Украиной, должны повысить свою боевую готовность. Он подчеркнул, что одним из путей улучшения ситуации с безопасностью могут стать совместные мероприятия, в том числе военные учения Украины и Альянса.



Накануне в Киеве начались активные обсуждения угрозы открытого нападения России на Украину. Возможность такого сценария 1 апреля озвучила разведка Минобороны Украины.



Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям».



Стягивание российских войск к украинским границам стало темой встречи послов НАТО 1 апреля.



В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.