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У Зеленского рассказали послу Канады о скоплении российских войск у границ Украины

02 апреля 2021, 10:07

У Зеленского рассказали послу Канады о скоплении российских войск у границ Украины

Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец провел встречу с послом Канады Ларисой Галадзой, в ходе которой стороны обсудили ситуацию на Донбассе и военные угрозы со стороны России. Об этом сообщает пресс-служба президентского офиса.

Машовец отметил, что последние события на востоке Украины «демонстрируют нежелание России выполнять международные договоренности». «С российской стороны продолжаются провокации и систематические нарушения режима прекращения огня, который начался 27 июля 2020 года. От обстрелов на Донбассе Украина еженедельно теряет своих лучших защитников», — рассказали на Банковой.

Заместитель руководителя Офиса президента также проинформировал посла Канады о скоплении войск России у границ Украины. По оценке украинской стороны, угрозу евроатлантической безопасности составляют масштабные учения вооруженных сил России и Беларуси «Запад-2021», которые запланированы на сентябрь текущего года и «имеют агрессивный характер».

«Такие действия Российской Федерации бросают вызов безопасности Украины и НАТО, что должно быть сбалансировано общими усилиями», — полагает Машовец.

Он подчеркнул, что одним из путей улучшения ситуации с безопасностью могут стать совместные мероприятия, в том числе военные учения Украины и Альянса. Такие мероприятия должны включать сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты. Кроме того, целесообразно повысить уровень боевой готовности войск в странах НАТО, граничащих с Украиной, считают у президента Владимира Зеленского.

Замруководителя ОП также рассказал послу об имплементации важных, по его словам, документов в сфере национальной безопасности и обороны Украины. Он напомнил, что в рамках реализации Стратегии национальной безопасности Зеленский на прошлой неделе утвердил Стратегию военной безопасности.

«Это очень важный документ. Мы переходим к формированию Стратегического оборонного бюллетеня, Государственной программы развития Вооруженных сил Украины до 2025 года и Плана обороны. Мы продолжаем развивать сектор национальной безопасности и обороны и достигать стандартов НАТО», — пояснил Машовец.

Также он рассказал о трансформации Государственного концерна «Укроборонпром» и результатах создания Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Машовец подчеркнул, что реформирование оборонно-промышленного комплекса продолжается с целью повышения его эффективности.

В свою очередь посол Канады обратила внимание «на важность установления надлежащего демократического гражданского контроля над Вооруженными силами Украины». По словам Ларисы Галадзы, принятие необходимых для этого законопроектов станет важным сигналом для НАТО.

Посол отметила, что Канада поддерживает усилия Украины по реформированию сектора обороны и безопасности и в противостоянии российской агрессии.

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Накануне в Киеве начались активные обсуждения угрозы открытого нападения России на Украину. Возможность такого сценария 1 апреля озвучила разведка Минобороны Украины.

Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям».

Стягивание российских войск к украинским границам стало темой встречи послов НАТО 1 апреля.

В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.

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