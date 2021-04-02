В случае активизации боевых действий на Донбассе Россия «будет иметь полное право на защиту своих граждан», проживающих там. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ, руководитель интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Андрей Козенко, передает «РИА Новости».



Таким образом депутат прокомментировал заявление о поддержке Украины со стороны США в случае обострения ситуации на Донбассе.



«Если в случае усиления военных действий, тем более с участием американских военных, на Донбассе со стороны США это будет открытой агрессией, то Россия будет иметь полное право на защиту граждан, проживающих на Донбассе и своих соотечественников, которым обязана оказывать всестороннюю поддержку согласно утвержденным недавно изменениям в Конституцию», – заявил Козенко.



Он уверяет, что Украина и США якобы «обсудили общую боеготовность к совместному ведению военных действий против жителей Донбасса, не очень умело скрывая все это мифической "агрессией" России».



«После подобных заявлений, очевидно, нужно готовиться к провокациям со стороны Украины. К тому же, понятно, кто является заказчиком, раскрыты все карты, за которыми скрывается озабоченность США укреплением позиций России», – утверждает депутат Госдумы РФ.

Накануне в Киеве начались активные обсуждения угрозы открытого нападения России на Украину. Возможность такого сценария 1 апреля озвучила разведка Минобороны Украины.



Наращивание присутствия российских войск на границе прокомментировал президент Зеленский, подчеркнув, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям».



Стягивание российских войск к украинским границам стало темой встречи послов НАТО 1 апреля.



В Кремле же подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.