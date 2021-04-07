За прошедшие сутки, 6 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщают в штабе ООС.



Один украинский военнослужащий был смертельно ранен. Кроме этого, в районе операции Объединенных сил один военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.



Недалеко от Невельского и Новгородского велась стрельба из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.



Неподалеку населенных пунктов Пески и Опытное стреляли из минометов 82-го и 120-го калибра, а также из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.



Вблизи Авдеевки, Новоселовки, Каменки и Гнутово, боевики использовали стрелковое оружие, автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы. Возле Золотого-4 и Шумов – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи поселка Новотошковское боевики применяли стрелковое оружие.



«На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О факте нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ», – отметили в сообщении ООС.



При этом с начала суток и к утру 7 апреля обстрелов на Донбассе не было.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 5 апреля зафиксировала не менее 16 657 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Среди них 5 816 взрывов, 1 721 пролетевший неопределенный боеприпас, 179 вспышек дульного пламени, 72 осветительные ракеты, а также не менее 8 869 очередей и выстрелов.



С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.