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Военные события на Донбассе: двое погибших и 14 обстрелов за сутки

07 апреля 2021, 08:07

Военные события на Донбассе: двое погибших и 14 обстрелов за сутки

За прошедшие сутки, 6 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщают в штабе ООС.

Один украинский военнослужащий был смертельно ранен. Кроме этого, в районе операции Объединенных сил один военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Недалеко от Невельского и Новгородского велась стрельба из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку населенных пунктов Пески и Опытное стреляли из минометов 82-го и 120-го калибра, а также из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Авдеевки, Новоселовки, Каменки и Гнутово, боевики использовали стрелковое оружие, автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы. Возле Золотого-4 и Шумов – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи поселка Новотошковское боевики применяли стрелковое оружие.

«На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О факте нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ», – отметили в сообщении ООС.

При этом с начала суток и к утру 7 апреля обстрелов на Донбассе не было.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 5 апреля зафиксировала не менее 16 657 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Среди них 5 816 взрывов, 1 721 пролетевший неопределенный боеприпас, 179 вспышек дульного пламени, 72 осветительные ракеты, а также не менее 8 869 очередей и выстрелов.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.

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