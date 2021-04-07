Российские военные провели очередные учения в Брянской, Белгородской и Воронежской областях. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа РФ.



На месте присутствовал командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.



Боевые стрельбы экипажей танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортёров БТР-82А с применением комплекса вооружения бронетехники проходили на полигонах Погоново, Богучар, Клинцы и Валуйки.

Военная разведка узнала о подготовке России к широкомасштабным провокациям против Украины, вплоть до вторжения вглубь страны. По информации ГУР Минобороны, РФ завершает подготовку комплекса мероприятий с целью побудить Украину на военный ответ на враждебные действия оккупационных войск на линии соприкосновения.



Украина обратилась к ОБСЕ с просьбой увеличить количество передовых патрульных баз на неконтролируемом участке российско-украинской границы на Донбассе.