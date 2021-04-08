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Украина в ТКГ озвучила версию гибели ребенка на Донбассе

08 апреля 2021, 12:40

Украина в ТКГ озвучила версию гибели ребенка на Донбассе

Пятилетний ребенок на неподконтрольной части Донецкой области погиб от детонации взрывного устройства, которое нашел во дворе. Такую версию озвучил советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире «Громадського радіо».

Он подчеркнул, что украинская сторона выполняет договоренности, и никакие украинские БПЛА не летают на неподконтрольных территориях.

«По нашей версии, ребенок погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе. Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, штатные или нештатные, из-за которых погибают граждане Украины, в том числе 5-летний ребенок», – заявил Арестович.

Гибель ребенка и ранение одного гражданского лица будут обсуждать на очередном заседании ТКГ 13-14 апреля.

Маленький мальчик погиб и его бабушка была ранена в результате взрыва 2 апреля в поселке Александровское под Углегорском, достаточно удаленном от линии соприкосновения. Группировка «ДНР» обвинила в случившемся Вооруженные силы Украины, утверждая, что был применен беспилотный летательный аппарат, который скинул взрывчатку во двор.

По словам нескольких пользователей соцсетей, которые представились жителями Александровского, мальчик нашел мину во дворе своего деда, и дрон не имеет отношения к данной ситуации. Вместе с тем отец погибшего ребенка заверил, что дедушка не хранил ничего взрывоопасного. Подробно о версиях случившегося «Новости Донбасса» писали здесь.

Наблюдатели миссии ОБСЕ подтвердили, что пятилетний ребенок в поселке Александровское погиб в результате взрыва 2 апреля. Бабушка погибшего рассказала по телефону представителям ОБСЕ, что днем 2 апреля ее внук был у их дома. Тогда она услышала звук взрыва и увидела черный и белый дым. Выйдя на улицу, она увидела внука, который лежал на земле, и многочисленные осколочные следы и повреждения на стене дома и ограждения поблизости.

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Места
Углегорск Александровское
Организации
Трехсторонняя контактная группа
Люди
Алексей Арестович

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