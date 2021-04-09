Парк кованых фигур в Донецке / Фото: скриншот видео

В Парке кованых фигур в Донецке начались работы по реставрации. Об этом сообщил глава подконтрольной группировке «ДНР» городской «администрации» Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.



По его словам, в этом году будет отмечаться 20-летие создания Парка кованых фигур, и сейчас там находятся 174 экспозиции.



«Учитывая военные действия и острый дефицит финансовых ресурсов, за эти годы не удавалось провести такой необходимый ремонт и реконструкцию, восстановление элементов парка. В этом году благодаря госкорпорации "Донецкие технологии", этот вопрос будет решен», – заявил Кулемзин.



Он уверяет, что к работам по реставрации будут привлечены донецкие кузнецы, и уже к 1 мая планируется полное восстановление 35 элементов парка.

Ранее сообщалось, что донецкий Парк кованых фигур разрушается под действием погодных условий и от рук вандалов. В так называемой «администрации» города Донецка денег на текущий ремонт и обслуживание конструктивных элементов парка не выделяли с 2017 года.