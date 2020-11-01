В Донецке заявили об отсутствии денег на Парк кованых фигур

Скриншот видео канала «Оплот»

В Донецке разрушается Парк кованных фигур. Элементы парка страдают от погодных условий и вандалов. Об этом говорится в сюжете сепаратистского канала «Оплот».



На данный момент из 240 фигур 10 на реставрации. Основатель Парка Виктор Бурдук говорит, что после восстановления фигуры в парк не возвращают - оставляют у себя в мастерской для сохранности. Он реставрирует все за свой счет.



В так называемой «администрации» города денег на текущий ремонт и обслуживание конструктивных элементов парка нет с 2017 года. Сейчас рабочие «Зеленстроя» занимаются только благоустройством прилегающей территории.

Скриншот видео канала «Оплот»