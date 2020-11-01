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В Донецке заявили об отсутствии денег на Парк кованых фигур

01 ноября 2020, 14:20

В Донецке заявили об отсутствии денег на Парк кованых фигур

Скриншот видео канала «Оплот» Скриншот видео канала «Оплот»

В Донецке разрушается Парк кованных фигур. Элементы парка страдают от погодных условий и вандалов. Об этом говорится в сюжете сепаратистского канала «Оплот».

На данный момент из 240 фигур 10 на реставрации. Основатель Парка Виктор Бурдук говорит, что после восстановления фигуры в парк не возвращают - оставляют у себя в мастерской для сохранности. Он реставрирует все за свой счет.

В так называемой «администрации» города денег на текущий ремонт и обслуживание конструктивных элементов парка нет с 2017 года. Сейчас рабочие «Зеленстроя» занимаются только благоустройством прилегающей территории.

Скриншот видео канала «Оплот»

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