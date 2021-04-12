Организация по гуманитарному разминированию HALO Trust обнаружила на Донбассе 297 минных полей общей площадью более 26 млн кв. м. При этом за шесть лет было разминировано 8 млн кв. м. Об этом сообщила координатор по информированию о минной опасности HALO Trust Ася Болотова в эфире телеканала «Дом».



HALO Trust проводит гуманитарное разминирование на подконтрольной правительству части Донбасса с 2015 года. Деминёры не обезвреживают снаряды, а занимаются их обнаружением.



«Выявляя минные поля, мы их маркируем. И на данный момент мы уже выявили 297 минных полей общей площадью более 26 млн кв. м. А за шесть лет было разминировано 8 млн кв. м. Мы можем примерно представить, сколько будет ещё длиться разминирование, даже если конфликт закончится сейчас», — сообщила координатор HALO Trust.



Далее создаётся план разминирования, он утверждается в Министерстве обороны Украины. На основании плана определяется количество команд деминёров, какое оборудование и техника им нужны, какая технология поиска взрывоопасных предметов будет применяться.

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