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Почта и банк – самые популярные услуги, которыми воспользовались на КПВВ Донбасса

13 апреля 2021, 14:06

Почта и банк – самые популярные услуги, которыми воспользовались на КПВВ Донбасса

С начала года услугами Ощадбанка в сервисных центрах на КППВ «Счастье» и «Новотроицкое» воспользовались 2172 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Чиновники отмечают, что пока большинство пунктов пропуска со стороны неподконтрольной территории закрыты, люди не могут пересечь линию соприкосновения. При этом люди приезжают на КПВВ непосредственно в сервисный центр, для получения услуг.

«В этом году такие центры, как в Счастье и Новотроицком, появятся на всех КПВВ», – отметил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции Ростислав Замлинский.

В течение трех месяцев услугами «Новой почты» на КПВВ воспользовались 5067 человек; услугами магазина сопутствующих товаров «Osto» – 1459, услугами медпунктов – 1432. Услугами в ЦНАПах воспользовались 2379 человек.

В декабре 2020 года на КПВВ «Новотроицкое» под Донецком был открыт сервисный центр. Месяцем ранее сервисный центр появился у КПВВ «Счастье» в Луганской области.

С украинской стороны все КПВВ открыты для пропуска через линию соприкосновения ежедневно с 08:00 до 16:00.

Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно неподконтрольной украинскому правительству территории. Из семи открытых КПВВ ежедневный пропуск осуществляется только в «Станице Луганской». Напротив КПВВ «Новотроицкое» незаконные вооруженные формирования разблокируют движение дважды в неделю – в понедельник и пятницу.


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