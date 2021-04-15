Суд не установил канал утечки разговоров фигуранта дела MH17

Суд в Нидерландах подтвердил факт утечки телефонных разговоров фигуранта дела о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году Сергея Дубинского, но не установил, как записи попали к журналистам. Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, передают «РИА Новости».



«В прошлые выходные в программе Nieuwsuur обсуждалось данное судебное дело. Сообщалось, что была обнаружена новая информация — перехваченные телефонные разговоры. Суд, который называют ответственным за досье, расследовал, как произошла утечка информация из дела. Источник не был установлен»,— сказал Стинхейс.



Он добавил, что судебный следователь в Нидерландах опросил представителей концерна «Алмаз - Антей».



Ранее нидерландские журналисты опубликовали записи телефонных разговоров одного из фигурантов дела — Сергея Дубинского. Они пришли к выводу, что его телефонные переговоры подтверждают результаты расследования Объединенной следственной группы и Совета по безопасности Нидерландов — малайзийский самолет был сбит именно «Буком». При этом сам Дубинский не знал о крушении первые несколько часов после трагедии.