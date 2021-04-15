Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Суд не установил канал утечки разговоров фигуранта дела MH17

15 апреля 2021, 17:19

Суд не установил канал утечки разговоров фигуранта дела MH17

Суд в Нидерландах подтвердил факт утечки телефонных разговоров фигуранта дела о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году Сергея Дубинского, но не установил, как записи попали к журналистам. Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, передают «РИА Новости».

«В прошлые выходные в программе Nieuwsuur обсуждалось данное судебное дело. Сообщалось, что была обнаружена новая информация — перехваченные телефонные разговоры. Суд, который называют ответственным за досье, расследовал, как произошла утечка информация из дела. Источник не был установлен»,— сказал Стинхейс.

Он добавил, что судебный следователь в Нидерландах опросил представителей концерна «Алмаз - Антей».

Ранее нидерландские журналисты опубликовали записи телефонных разговоров одного из фигурантов дела — Сергея Дубинского. Они пришли к выводу, что его телефонные переговоры подтверждают результаты расследования Объединенной следственной группы и Совета по безопасности Нидерландов — малайзийский самолет был сбит именно «Буком». При этом сам Дубинский не знал о крушении первые несколько часов после трагедии.

Еще по теме

Прочее
MH17
Люди
Сергей Дубинский

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:10
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 16 апреля
12:50
В Донецке админздания закладывают мешками с песком и готовят бомбоубежища
12:32
«ДНР»: Девять человек умерли от COVID-19, еще 132 заболели
10:30
«ДНР» сообщила о гибели жителя Донецка от обстрела
10:18
ООН доставила в ОРДЛО гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19
09:33
«ЛНР»: 44 заболевших и трое умерших от COVID-19
08:25
В течение суток на Донетчине трижды обстреляли беспилотники ОБСЕ
20:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 апреля
11:55
«ДНР» анонсировала проведение очередного форума с Пушилиным, Пасечником и россиянами
11:16
«ЛНР» сообщила новые данные по COVID-19
10:46
«ДНР» сообщила о 97 новых случаях ковида и 11 умерших за сутки
10:41
ОБСЕ увидела запрещенное вооружение на полигонах «ЛНР»
09:23
Сутки на Донбассе: Один украинский военный погиб, трое ранены
21:50
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 апреля
21:09
Арестович: Россияне в ТКГ «ничего не говорят» о гибели ребенка в Александровском
все новости
17:19
Суд не установил канал утечки разговоров фигуранта дела MH17
17:12
Зеленский: Настало время конкретных предложений для Украины и Грузии по членству в НАТО и ЕС
17:10
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 16 апреля
16:59
Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности США из-за действий России
16:50
Военно-гражданская администрация в Славянске: Кириленко прокомментировал ситуацию
16:15
Кириленко: В Славянске может быть построен завод по производству соды, нужны инвестиции
15:58
Опрос: Россияне стали хуже относиться к Украине
15:36
С нарушением протокола: Глава Еврокомиссии отклонила приглашение Зеленского приехать на Крымскую платформу
15:11
Байден подписал указ о введении санкций против России
15:07
В Славянске из-за порыва водопровода подтоплены 30 домов. Подача воды сокращена пяти городам
14:55
На Луганщине выявлено 292 новых случая COVID-19, пятеро умерли
14:45
К 2050 году население Украины сократится на 20% и значительно «постареет» – прогноз ООН
14:37
СМИ анонсировали новые санкции США против РФ. В Кремле ответили, что это не поспособствует встрече Байдена с Путиным
14:12
Кулеба обозначил «красную линию» Украины, за которой Россию ждут последствия
13:54
Меркель присоединится к переговорам Зеленского и Макрона по видеосвязи, узнало СМИ
все новости
ВИДЕО
Британский Sky News показал полевой лагерь российских военных под Воронежем  ►
12 апреля, 17:09
Как Пушилин письмо Путину писал, год закрытых КПВВ. Дайджест НД ►
11 апреля, 21:25
В Мариуполе снова митинговали против стройки вуза Ахметова в Горсаду ►
11 апреля, 18:16

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция