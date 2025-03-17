При пожаре в Краматорске погиб мужчина

В Краматорске Донецкой области утром, 16 марта, вспыхнул пожар в частном доме. Известно о гибели 56-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Во время разведки и ликвидации пожара пожарные обнаружили внутри дома тело погибшего мужчины 1969 г.р. В 10:21 пожар ликвидировали на площади 5 кв. м.», — говорится в сообщении.



Причины возгорания устанавливают специалисты.



Ранее мы писали, что в селе Иверское Краматорского района Донецкой области 10 марта в частном доме вспыхнул пожар. Спасатели обнаружили в здании тело погибшего мужчины.