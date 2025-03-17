Погибший пилот F-16 Алексей Месь получил звание Героя Украины

Владимир Зеленский наградил посмертно лётчика истребителя F-16 Алексея Меся званием Героя Украины. Фото из соцсетей

Украинскому пилоту Алексею Месю, который погиб в катастрофе F-16, президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно. Об этом свидетельствует указ главы государства №165/2025.

Генеральный штаб ВСУ заявил 29 августа о потере истребителя F-16. Там рассказали, что американские истребители продемонстрировали свою эффективность, сбив 26 августа четыре крылатых ракеты. Однако во время захода на цель с одним из самолетов потеряли связь.

Позже стало известно, что самолет потерпел катастрофу, а летчик погиб. По данным Воздушных сил, в тот день, уничтожив три крылатых ракеты и один ударный беспилотник, погиб летчик Алексей Месь.

Тогда издание «Голос Америки» со ссылкой на собственные источники в Воздушных силах ВСУ писало, что следствие рассматривает «дружественный огонь» украинской ПВО в качестве одной из возможных причин катастрофы истребителя F-16.