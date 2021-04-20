На Донетчине мутированный коронавирус больше поражает стариков и детей

Коронавирус мутировал, и новыми штаммами, наряду с пожилыми людьми, все чаще заражаются дети. Об этом рассказал замначальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко на брифинге во вторник.



«Сейчас вирус мутировал, и наиболее уязвимыми, как и в прошлом году, являются пожилые люди. Также увеличилось количество больных детей», – сказал представитель облздрава.



Он отметил, что с начала эпидемии в Донецкой области заболели 3325 детей, из них около 2,5 тысяч уже выздоровели.



«Значительное большинство лечатся амбулаторно, дома, но есть случаи, когда детей госпитализируют в больницу. Как правило, у них состояние средней тяжести», – уточнил Педенко.



Он также добавил, что на сегодня в области на кислородной поддержке в больницах находятся 1100 пациентов с коронавирусом и еще более 60 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По данным на 20 апреля, с начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 72 868 случаев заболевания COVID-19. Из них 55 475 человек выздоровели, 1536 — умерли.