ОБСЕ: Девочка, которая пострадала от взрыва гранаты в Снежном, умерла

Двухлетняя девочка, которая пострадала в результате взрыва ручной гранаты 8 февраля в Снежном, скончалась. Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ.



Как рассказали наблюдателям миссии в морге Донецка, девочка умерла 20 февраля после того, как 8 февраля ее госпитализировали с ранами головы, которые соответствовали последствиям взрыва.

Мать девочки рассказала наблюдателям, вечером 8 февраля услышала взрыв в комнате, где спали ее две дочери.



«По словам женщины, ее муж (30–39 лет) активировал ручную гранату, которая взорвалась в помещении», — говорится в отчете.



Ранее группировка «ДНР» сообщала о происшествии. По данным «МВД», 30-летний отец, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вечером решил осмотреть гранату типа РГД-5 с запалом к ней. Он выронил из рук боеприпас и выбежал из комнаты. Произошел взрыв, в результате которого был тяжело ранен спавший в комнате ребенок.



Мужчина был задержан, ранее уже имел проблемы с законом за незаконное хранение оружия и боеприпасов.



Однако 9 апреля наблюдатели миссии ОБСЕ не смогли уточнить информацию в больнице города Снежное. Медперсонал отказался предоставить информацию без разрешения от руководства.