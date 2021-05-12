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В Кремле заявили, что наблюдают за делом Медведчука в Украине

12 мая 2021, 14:06

В Кремле заявили, что наблюдают за делом Медведчука в Украине

Россия наблюдает за делом председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в Украине и хотела бы убедиться, что «процесс не является политически мотивированным». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины. Но, конечно, мы наблюдаем за этим самым тщательным образом. Мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то кампанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, «Медведчук не обращался к РФ за содействием или политическим убежищем на фоне его преследования в Украине».

11 мая народным депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым. По словам генеральной прокурорки Ирины Венедиктовой, речь идет о совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 и 348 Уголовного кодекса Украины, «и никакой политики здесь нет».

Следствие продемонстрировало аудиозаписи, из которых следует, что Виктор Медведчук обсуждал вопрос регистрации предприятия, которое эксплуатировало месторождение «Глубокое», расположенное на Прикерченском шельфе Черного моря, по российскому законодательству в Крыму с замглавы российского правительства.

Кроме обвинений в хищении национальных ресурсов, нардепы от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак фигурируют еще в двух эпизодах уголовного производства.

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