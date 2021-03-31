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Госдача и 15 торговых марок: Президент Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2020 год

31 марта 2021, 17:42

Госдача и 15 торговых марок: Президент Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2020 год

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно декларации, доходы Зеленского и членов его семьи в 2020 году составили 22 млн 747 тыс. 791 грн.

Большую часть доходов составили поступления от продажи недвижимого имущества и земельного участка в Иванковичах – семья Зеленских получила 13 млн 470 тыс. 600 грн.

Согласно декларации, за минувший год президент получил 336 тыс. грн. зарплаты.

Доходы семьи президента от предоставления имущества в аренду на территории Украины в 2020 году составили 2 млн 673 тыс. 730 грн, а также его семья получила проценты по депозитам и облигациям внутреннего государственного займа на сумму 442 тыс. 109 грн.

Супруга президента Елена Зеленская получила в 2020 году зарплату и роялти в сумме 953 тыс. 900 грн.

«Общая сумма доходов семьи главы государства в 2020 году, за исключением продажи недвижимости, составила 9 млн 73 тыс. 553 грн, что более чем в два раза меньше полученных доходов за предыдущий отчетный период (19 млн 987 тыс. 136 грн)», – отметили в Офисе президента.

При этом Владимир Зеленский задекларировал новый объект недвижимости – государственную дачу, на правах пользования. Переезд на госдачу в ОП объясняют необходимостью обеспечения обязательной государственной охраны.

Кроме того, президент продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок: в 2020 году были зарегистрированы 13 торговых марок в Украине и две за рубежом. В ОП подчеркивают, что регистрация торговых марок началась задолго до избрания Зеленского на пост президента.

В частности, компания PricewaterhouseCoopers завершила в 2020 году оценку двух торговых марок. Так, стоимость торговой марки «Женский квартал» составляет 21 млн 390 тыс. грн. Стоимость торговой марки «Слуга народа» составила 11 млн 200 тыс. грн.

Согласно декларации, в 2020 году Зеленский получил роялти от использования торговых марок в сумме 4 млн 633 тыс. 832 грн.

В целом семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 1 млн 800 тыс. грн.

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